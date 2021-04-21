التشهير بمواطن باع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في القنفذة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بمنشأة عطارة باعت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، في القنفذة.

منتجات منتهية الصلاحية:

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المخالف يدعى صالح محمد عامر الشيخي في محافظة القنفذة ويعمل في تجارة البهارات والعطارة، وباع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

عقوبات:

وبحسب الوزارة، تم إيقاعه عقوبات على المخالف، منها فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وكذلك نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.



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