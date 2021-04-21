قاصدات بيت الله العتيق يشدن بالجهود المبذولة في الرحاب الطاهرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

في أجواء روحانية ووسط الجموع الغفيرة، التقت مديرة وحدة التخطيط والتميز المؤسسي والجودة النسائية، أبرار بنت محسن الغامدي، وفريق عملها المكون من خولة الثبيتي ولولو الكريداء وبعض منسوبات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية بنخبة قديرة من القاصدات في رحاب بيت الله الحرام وجنبات أروقته الطاهرة؛ لقياس مدى رضاهن عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة التطويرية النسائية في المسجد الحرام.

مشاعر صادقة:

وعبرت القاصدات عن مشاعرهن الصادقة وعبراتهن المنسكبة إزاء تواجدهن المبارك وسط الرحمات المنزلة والخدمات الجليلة المنتشرة على مدار الساعة وفي ظل الاحترازات الوقائية المكثفة لجائحة فيروس كورونا ولسان حالهن يلهج بالدعاء للقائمين على تيسير أداء نسكهن.

وفي ذات السياق أشارت الغامدي إلى أن هذه الجهود المباركة هي بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والرعاية الكريمة من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، والتي تعكس حرص ودعم وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لقاصدات البيت الحرام، وبما يتواءم مع توصيات الرئيس العام وتطلعات القيادة الرشيدة تجاه الحرمين الشريفين في الرؤية السامية 2030م.

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