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قاصدو المسجد النبوي يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء قبيل الإفطار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

قاصدو المسجد النبوي يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء قبيل الإفطار

طلبًا للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم

متابعات الخليج 365 - واس

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان, ابتهل قاصدو المسجد النبوي قبيل المغرب إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه سبحانه طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم.

دعاء وتضرع: 

ففي هذا الوقت قبيل غروب الشمس يصبح المسلم الصائم أكثر ضعفا، ووهنا، و انكسارا ، وكلما صاحب ذلك دعاء وتضرع إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وأن يحمد العبد ربه على فضله وإحسانه تحقق للمسلم بذلك موجبات الدعاء.

قاصدو المسجد النبوي يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء قبيل الإفطار - متابعات الخليج 365

لحظات روحانية: 

ورصدت عدسة وكالة الأنباء هذه اللحظات الروحانية التي يعيشها قاصدو المسجد النبوي وسط ماينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية.

قاصدو المسجد النبوي يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء قبيل الإفطار - متابعات الخليج 365 قاصدو المسجد النبوي يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء قبيل الإفطار - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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