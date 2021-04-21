السديس يتفقد نقاط التفويج والفرز أمام باب الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال جولته التفقدية، على نقاط فرز المعتمرين والمصلين أمام باب الملك عبدالعزيز، وذلك للنظر في الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، يرافقه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي وعدد من المسؤولين بالرئاسة.

إجراءات احترازية:

وأكد السديس أن نقاط الفرز تسهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال توجيه المعتمرين إلى المسارات، وتقدم لهم الشرح الوافي للتأكد من أدائهم للعمرة بشكل آمن وصحي.

وأوصى الرئيس العام جميع القائمين في هذه النقاط بتقديم أرقى الخدمات والتوجيهات التي تساعد في تنظيم أداء المعتمرين والمصلين لمناسكهم، وفق تطلعات القيادة الرشيدة، مشددًا على أهمية اتباع الإرشادات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون بها.



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