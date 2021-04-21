ملتقى مسرحي للعروض المبتكرة بفنون الرياض يونيو المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة، في دورته الأولى، خلال الفترة من 17 إلى 20 ذي القعدة الموافق 27 - 30 يونيو 2021م، والذي تنفذه فرقة شباب المسرح، حيث تقدم العروض المسرحية في المسرح المفتوح بساحات الجمعية.

وأوضح مدير الجمعية المخرج عامر الحمود، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الجمعية وسط حضور عدد كبير من المسرحيين، أن الدورة الأولى من الملتقى تم تسميتها بأحد رموز المسرح الفنان الكبير محمد الطويان، تقديرا وترسيخا لدوره الكبير والرائد في خدمة المسرح السعودي.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تحفيز الفرق المسرحية على تقديم عروض مبتكرة وإبداعية، من خلال إيجاد جو تنافسي بين المشاركين، والمساهمة في تطوير هذه العروض، وإثراء ودفع الحركة المسرحية في مدينة الرياض، واكتشاف وإبراز المواهب المسرحية على مستوى التمثيل والإخراج والنص، ودعم المواهب الشابة وتمكينها للتقدم في مسارها نحو الاحتراف، وتوفير الفرص وتمكين الشابات الممثلات والمتخصصات في المسرح للمشاركة إلى جانب الشباب، إضافة لتشجيع المبدعين من فناني المسرح ومنتجيه الشباب في مدينة الرياض، وتبادل التجارب والخبرات المسرحية بين المشاركين، وتأكيد أهمية الشباب باعتبارهم يملكون فنا متجددا.

وأفاد بأن الجمعية اشترطت أن تكون المسرحية جديدة ويتم إنتاجها في ورشة عمل مسرحية مع الفرقة بإدارة مخرج المسرحية، وأن تقدم الفرقة نسخة من نص المسرحية مجازة من الجهات المختصة وإرسالها على البريد الالكتروني الخاص بالملتقى، وتقديم معلومات عن فريق العمل وصورهم والنص ومدة العرض، والمكان المفتوح المقترح للعرض وغيرها من المعلومات التي تحددها اللجنة، وألا يقل زمن عرض المسرحية عن ثلاثين دقيقة ولا يزيد على 45 دقيقة، ولا يدخل في المنافسة العرض الذي يتجاوز المدة الزمنية المحددة.

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