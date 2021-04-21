ندوة حول النقد الفني والدراما الموسمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأفلام أمس ندوة عن بعد بعنوان (النقد الفني والدراما الموسمية)، تبث عبر قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب في تمام العاشرة مساء. وتناولت محاور الندوة التي استضافت الناقد السينمائي خالد السيد والناقد المصري طارق الشناوي، وأدارها أحمد العياد، تأثير الحركة النقدية وعلاقتها بمناخ الإنتاج الفني. وتسعى الهيئة من تنظيمها للندوة إلى تغذية الحراك الدرامي المحلي بنقاشات نقدية رصينة مع المتخصصين في القطاع، تساعد على فهم واقع الإنتاج الدرامي، وتسهم في منح الحركة النقدية مساحة أكبر لممارسة دورها في تجويد المنتج الدرامي وتطويره.

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