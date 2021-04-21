شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لنشر ثقافة القراءة في المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيجد الزائر معرضا لأعظم كتاب القرآن الكريم، يحتوي على نماذج من المصاحف المخطوطة والمطبوعة ذات الطبعات العتيقة، وكذلك ركن للتعريف بكتاب الأمان الأول من تأليف الدكتور فيصل بن مشعل.
يذكر أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز القراءة وتزويد المستفيدين بشتى العلوم والمعارف، وتحفيز المهتمين والمتخصصين لمزيد من الإنتاج الإبداعي.
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