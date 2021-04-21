شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 13 مطبعة وضبط 5405 مواد إعلامية مخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبط مركز الضبط في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 5405 مواد إعلامية مخالفة ضمن حملات ميدانية واسعة خلال الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل الحالي، على عدد كبير من المنشآت الإعلامية.

ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، جرى خلالها تحريز مواد إعلامية، ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي بدون ترخيص، أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنها إغلاق 13 مطبعة، وعدد من المحلات لحين تصحيح أوضاعهم.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.