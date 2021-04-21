إغلاق 13 مطبعة وضبط 5405 مواد إعلامية مخالفة

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ونفذت الفرق الميدانية 1087 جولة رقابية، جرى خلالها تحريز مواد إعلامية، ورصد عدد من المخالفات منها مزاولة النشاط الإعلامي بدون ترخيص، أو عدم تجديد الترخيص، وتم التعامل معها على الفور وتطبيق الغرامات والجزاءات، مما نتج عنها إغلاق 13 مطبعة، وعدد من المحلات لحين تصحيح أوضاعهم.
وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال الرقم الموحد 920004242.
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