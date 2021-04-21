تسجيل 1028 إصابة بكورونا وشفاء 824 حالة

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وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1028 حالة مؤكدة وتعافي 824 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9818 منها 1145 حالة حرجة.
كما بينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 408,038 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 391,362 حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 12 حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6858 حالة، كما تم إجراء 58,507 فحوصات مخبرية.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
إجمالي الإصابات 408,038
إجمالي الوفيات 6858
حالة وفاة جديدة 12
حالة شفاء جديدة 824
الحالات النشطة 9818
حالات التعافي 391,362
فحوصات مخبرية 58,507
حالة حرجة 1145
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