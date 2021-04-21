القبض على 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمدينة المنورة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.