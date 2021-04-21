شكرا لقرائتكم خبر 37 % من المخلفات المهدرة بمكة المكرمة «عضوية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي النفايات العضوية الواردة إلى المردم العام بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 5 رمضان الحالي 12.348.7 طنا بنسبة بلغت 37% من أوزان النفايات البلدية الصلبة.

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بالمواطنين والمقيمين بالحد من مظاهر الإسراف والتبذير، والتقليل من حجم النفايات الغذائية الناتجة من الموائد الرمضانية الفائضة عن الحاجة التي تعد يوميا في رمضان، لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة، إضافة إلى ضرورة حفظ الأطعمة الزائدة وإعادة استخدامها، بهدف تقليل حجم النفايات، مؤكدة على ضرورة عدم هدر الغذاء، وتقليص التأثير السلبي للمخلفات العضوية على البيئة والمجتمع.

من جهة أخرى أغلقت الأمانة 5 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية في نطاق بلدية الغزة الفرعية لتوفير بيئة صحية آمنة خلال رمضان والحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للمنشآت الغذائية والتجارية والعاملين بها.

وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق 3 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية المتبعة والتهاون بتطبيق التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمستهلكين، وإغلاق منشأتين تجاريتين لعدم التزامهما بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، كما جرت مصادرة وإتلاف 65 كجم من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذت الأمانة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بعدد من المواقع في نطاق العزيزية الفرعية، وأسفرت الحملات عن مصادرة 17 طاولة مخالفة في الطرقات، ومصادرة وإتلاف 5 من العربات تستخدم لعرض الخضراوات والفواكه عليها، إضافة إلى ضبط سيارة لبائع متجول غير مرخصة ومخالفة للأنظمة واللوائح، حيث جرت مصادرة السيارة وتطبيق الجزاءات والغرامات النظامية.

المخلفات المنقولة للمردم:

333811 طنا إجمالي أوزان النفايات

4491 رحلة لمرمى النفايات

205583 طنا مخلفات البناء والهدم تمثل

62 % من إجمالي النفايات