شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل تستعرض محتوى إطار «سايبر - التعليم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل -عن بعد- حول الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني بمشاركة ممثلين من وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وبحضور ممثلين من الجامعات والمؤسسات التعليمية والكليات العامة والخاصة بالمملكة.

وجرى خلال الورشة التعريف بالإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر- التعليم) الذي جرى إعداده بالتعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى رفع جودة البرامج الأكاديمية في الأمن السيبراني، ومواءمة مخرجاتها مع الاحتياج الوطني في هذا المجال، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة لشغل وظائف الأمن السيبراني والمساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد «فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار».

واستعرضت الورشة محتوى الإطار الذي يعرف الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج التعليم العالي في الأمن السيبراني، ويغطي الدرجات العلمية للدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه؛ وتشمل المتطلبات المحددة لكل برنامج متطلبات القبول والوحدات المعرفية الأساسية والوحدات المعرفية الاختيارية ومخرجات التعلم.

كما تناولت آلية وخطوات مواءمة البرامج الأكاديمية في الأمن السيبراني مع الإطار، ونموذج المواءمة المعد لذلك، وطريقة ربط المقررات الدراسية في البرنامج مع متطلبات الإطار.

وجاءت هذه الورشة ضمن جهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وجهود التعاون والتكامل مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والجامعات والكليات السعودية لبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وتعد الورشة تفعيلا لمحاور التعاون بين الهيئة ووزارة التعليم وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة بينهما أخيرا.