رصد 118 مخالفة للإجراءات الوقائية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، 118 مخالفة للإجراءات الوقائية كما أغلقت 87 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4134 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها مخالفات، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أنها تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات (940).

إلى ذلك أتلفت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية 360 كجم من اللحوم المتنوعة إلى جانب 445 كجم من المواد الغذائية وذلك خلال الجولات الرقابية للأمانة داخل نطاق البغدادية حيث جرى ضبط منزل شعبي تستخدمه العمالة لتخزين وتحضير الأطعمة بطرق غير صحية وتدن في مستوى النظافة العامة بالموقع.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه جرى مداهمة منزل شعبي استغلته العمالة لممارسة نشاطها وتحويله إلى مستودع، حيث ضبط 270 كجم من اللحوم مجهولة المصدر و190 كجم من المواد الغذائية، مبينا أن الموقع يفتقر للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة ومن أبرزها سوء تداول الغذاء والحفظ والتخزين.

وأشار إلى فرق الرقابة ضبطت محلا لبيع مواد غذائية (بقالة) بحي البغدادية في ظروف صحية مخالفة للاشتراطات البلدية، حيث جرى مصادرة 90 كجم من الأسماك مجهولة المصدر و135 كجم مواد غذائية متنوعة.