شكرا لقرائتكم خبر 1450 مرفقا تجاريا تخالف البروتوكولات الوقائية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طبقت أمانة الطائف لائحة الجزاءات البلدية وأنظمة المخالفات على 1450 مرفقا تجاريا خالفت البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، وأدرجت ضمن برامج للزيارة الدورية لحين التأكد من التزامها بتصحيح المخالفات، حيث أغلقت 26 منشأة مخالفة.

ونفذت الأمانة ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية 6900 جولة رقابية على المنشآت والمرافق الغذائية ومحلات بيع المأكولات والعصائر الرمضانية والمستودعات الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك، خلال الثلث الأول من رمضان، وذلك حرصا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلك.

وأزالت الفرق الرقابية أكثر من 60 بسطة عشوائية ومخالفة تعرض مأكولات وعصائر مجهولة المصدر لا تحمل تواريخ إنتاج أو انتهاء، ومعرضة للتلوث التلف في بيئة غير صحية، كما ضبطت معامل مخالفة تعمل دون ترخيص نظامي داخل شقق سكنية ومستودعات غير مؤهلة، تجهز وتعد المأكولات الرمضانية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للوائح والأنظمة، أغلقت وأحيل العاملون بها للجهات المختصة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت الأسواق والمجمعات التجارية لمراقبة التزامها بتوفير وسائل الوقاية اللازمة وتطبيق التباعد الجسدي وقياس درجة حرارة الزوار وتفعيل تطبيق توكلنا، مع عدم الازدحام على بوابات الدخول والخروج، وحذرت الأمانة الأسواق والمراكز التجارية بأن الإغلاق سيكون الإجراء المتخذ حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.