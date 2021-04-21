«سقيا الماء» بمكة توزع 13,500 وجبة إفطار صائم

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وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد الشيخ أن الجمعية عملت من خلال فرقها التطوعية «حياتنا رسالة» و»غاية» على مواصلة البرامج الخيرية في رمضان، حيث نفذت عددا من الشراكات المجتمعية دعما للجانب الخيري مع وقف سنابل الخير، والتي توزع الجمعية على إثره 40 ألف عبوة ماء في مخيم مواقف كدي بمكة وفي المواقف المقابلة لفندق الشهداء بدعم وقف الشيخ حسن المبعوث -رحمه الله-، إضافة إلى توزيع 83 وجبة جافة يوميا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز حي العزيزية.
وأشار إلى أنه يتم يوميا توزيع 500 وجبة إفطار صائم في صالة رقم 1 بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
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