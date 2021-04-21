شكرا لقرائتكم خبر «سقيا الماء» بمكة توزع 13,500 وجبة إفطار صائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة خلال برامجها الرمضانية تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة المنطقة نحو 13500 وجبة إفطار صائم بواقع 1500 وجبة يوميا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع جمعية مراكز الأحياء.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية خالد الشيخ أن الجمعية عملت من خلال فرقها التطوعية «حياتنا رسالة» و»غاية» على مواصلة البرامج الخيرية في رمضان، حيث نفذت عددا من الشراكات المجتمعية دعما للجانب الخيري مع وقف سنابل الخير، والتي توزع الجمعية على إثره 40 ألف عبوة ماء في مخيم مواقف كدي بمكة وفي المواقف المقابلة لفندق الشهداء بدعم وقف الشيخ حسن المبعوث -رحمه الله-، إضافة إلى توزيع 83 وجبة جافة يوميا في أحياء مكة المكرمة بالتنسيق مع مركز حي العزيزية.

وأشار إلى أنه يتم يوميا توزيع 500 وجبة إفطار صائم في صالة رقم 1 بموافقة الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.