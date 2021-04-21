6 مشاريع خيرية لدعم طلبة المنح بجامعة المؤسس

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وشملت المشاريع المدرجة لدعم الطلاب الدوليين كلا من مشروع تأهيل القيادات الطلابية، ويهدف إلى تنمية المهارات القيادية وتمكينهم لإدارة مشاريعهم الدعوية والخيرية في بلدانهم، ومشروع توفير سلال غذائية ويوفر المواد الأساسية بشكل شهري، ومشروع المساعدات المالية والعلاجية للطلاب وأسرهم، ومشروع تسكين الطلاب، ومشروع الحقيبة الصحية، ومشروع الخدمات والبرامج الطلابية.
وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، أن الصندوق يدعم الخدمات والبرامج والأنشطة التي تقدمها العمادة ممثلة في وكالة المنح الدراسية بداية من استقبال طلاب المنح الدراسية الجدد منذ وصولهم وحتى إسكانهم، وتقديم إعانات أو قروض مالية أو برامج تشغيلية لمساعدة الطلاب، وتأمين بعض الأدوات المعملية أو المكتبية.
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