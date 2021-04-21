«الإيسيسكو» تقود جامعة الملك سعود للريادة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أمس عقد مشروع الشهادات المهنية في التدريس مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). وتسعى الجامعة من خلال هذا العقد إلى تحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق رسالتها من خلال إيجاد بيئة محفزة للتعلم والإبداع الفكري والتوظيف الأمثل للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة ويتمثل في بناء نظام شامل للشهادات المهنية في التدريس (Professional Certificates) وبرامج فرعية تستهدف إكساب الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة، التي يحتاجها المعلمون والممارسون التربويون في تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة؛ من أجل تحقيق أهداف المنهج التربوي وتطويره. ‏ويستهدف التطوير المهني للمعلمين في جميع الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

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