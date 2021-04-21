الإحصاء .. أدلة منطقية ملموسة للوظائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في عالم يعتمد على البيانات بشكل متزايد، تعد القدرة على ترجمة المعلومات إلى رؤى ذات مغزى يمكن استخدامها من قبل الشركات والمؤسسات مهارة قيمة يجب امتلاكها.

«مكة» رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بتخصص الإحصاء والمهارات المهمة التي تحتاجها لتقديم السيرة الذاتية.

خيارات العمل

وظائف مرتبطة بالمجال مباشرة:







محلل اكتواري



الاكتواري



خدمة سريعة



محلل بيانات



عالم البيانات



محلل مخاطر مالية



محلل استثمار



باحث سوق



باحث تشغيلي



إحصائي



وظائف تستفيد من تخصص:





محلل الأعمال



محاسب قانوني



اقتصادي



مدير مالي



تاجر مالي



التأمين



مهندس تعلم الآلة



عالم أبحاث (رياضيات)



ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا

مهارات مهمة في السيرة الذاتية

1 تساعدك شهادة في الإحصاء بتحليل قوي للبيانات ومهارات التلاعب

2 لديك الفرصة لإكمال جمع البيانات والقياسات العددية

3 الاضطلاع بأعمال المشروع وتقديم العروض التقديمية، التي تطور مهاراتك

4 يساعد على تطوير المهارات في:







طرق البحث التحليلي



تفسير النتائج واستخلاصها والتوصيات من البيانات



تحديد الأنماط في البيانات والعمل معها



حل المشكلات والتفكير المنطقي



تطبيق مفاهيم رياضية مجردة على مسائل عملية



مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل:





طرق البحث التحليلي



تفسير النتائج واستخلاصها والتوصيات من البيانات



تحديد الأنماط في البيانات والعمل معها



حل المشكلات والتفكير المنطقي



تطبيق مفاهيم رياضية مجردة على مسائل عملية.



ملاحظة: المهارات المذكورة ليست هي الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة

الإيجابيات





إمكانية العمل الحر



اتخاذ القرارات بناء على بينات إحصائية



بإمكانك دوما تقديم الحجج المدعمة بالأدلة



رواتب مجزية



تستطيع العمل في منظمات دولية



العيوب





يتطلب التخصص تركيزا عاليا



صعوبة الحصول على وظيفة مناسبة



بحاجة إلى التطوير الدائم وتنوع استخدام الأدوات الإحصائية



العمل تحت الضغط الدائم



منافسة عالية، وذلك لكثرة من يأخذون دورات إحصائية فتكون إضافة قوية لتخصصهم الأصلي، مما يزيد من فرصة توظيفهم



مجالات العمل

جهة العمل الرئيسة للإحصائيين هي الحكومة، حيث يعملون في معظم الدوائر الحكومية، وعادة ما يكون أصحاب العمل النموذجيين، هم:







الشركات المالية والمصرفية



شركات التأمين والمحاسبة



شركات تكنولوجيا المعلومات



شركات الخدمات اللوجستية والنقل



شركات الصحة الخاصة



منظمات أبحاث السوق



المنظمات غير الهادفة للربح ومراكز الفكر



الصناعات الدوائية



الجامعات والهيئات التعليمية الأخرى



ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد

المعايير

1 المهارات والواجبات المذكورة هي بعض ما في المجال وليس جميعها

2 المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات

3 تم الرجوع إلى 10 مصادر لتنوع المحتوى

4 جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة

5 استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في المملكة

6 أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع