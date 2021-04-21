سعد الزوبع ينال الدكتوراه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏حصل الدكتور سعد بن صالح الزوبع عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود على شهادة الدكتوراه في المالية (PhD) من الولايات المتحدة الأمريكية. ‏كما حصل على شهادة التفوق والتميز العلمي ليس فقط على مستوى أمريكا وإنما على مستوى العالم. وتمنح هذه الشهادة والتكريم للمتميزين من أفضل 5% من الجامعات في العالم. كما أضيف اسم الدكتور سعد في القائمة الدولية لأصحاب الإنجازات العالية وقادة الأعمال في العالم.



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