شكرا لمتابعة خبر عن الخريف يعلق على حلقة الشقيري التي استعرضت تنمية القطاع الصناعي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على حلقة الإعلامي أحمد الشقيري التي استعرضت تنمية القطاع الصناعي في المملكة.

وقال بندر الخريف:"أبرزت حلقة برنامج سين عن الصناعة جانباً من تنمية القطاع وقصص نجاح لرواد الأعمال فيها والتي تذكرنا بشركات عملاقة كانت بداياتها مشابهة لهم".

وأوضح:"المملكة تميزت على مدى عقود بصناعات كبيرة ورائدة وسنركز في الفترة المقبلة على نشر سلسلة عن الخدمات التي تقدمها المنظومة وقصص نجاحها".