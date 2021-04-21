اخبار السعوديه

الخريف يعلق على حلقة الشقيري التي استعرضت تنمية القطاع الصناعي في المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الخريف يعلق على حلقة الشقيري التي استعرضت تنمية القطاع الصناعي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على حلقة الإعلامي أحمد الشقيري التي استعرضت تنمية القطاع الصناعي في المملكة.

وقال بندر الخريف:"أبرزت حلقة برنامج سين عن الصناعة جانباً من تنمية القطاع وقصص نجاح لرواد الأعمال فيها والتي تذكرنا بشركات عملاقة كانت بداياتها مشابهة لهم".

وأوضح:"المملكة تميزت على مدى عقود بصناعات كبيرة ورائدة وسنركز في الفترة المقبلة على نشر سلسلة عن الخدمات التي تقدمها المنظومة وقصص نجاحها".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا