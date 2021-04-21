شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة : السجن والغرامة لمن عرض أو باع أو حاز منتجات مقلدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عقوبة تزوير العلامات التجارية المسجلة وبيع المنتجات بعلامات مزورة.

وذكر أنه وفقًا لما نص عليه نظام العلامات التجارية فأن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية مسجلة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن هذه العقوبة تطبق أيضا على كل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.