اخبار السعوديه

متحدث التجارة : السجن والغرامة لمن عرض أو باع أو حاز منتجات مقلدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة : السجن والغرامة لمن عرض أو باع أو حاز منتجات مقلدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عقوبة تزوير العلامات التجارية المسجلة وبيع المنتجات بعلامات مزورة.

وذكر أنه وفقًا لما نص عليه نظام العلامات التجارية فأن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تجارية مسجلة.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن هذه العقوبة تطبق أيضا على كل من عرض أو باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير وجه حق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا