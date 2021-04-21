شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 25 مسجداً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 25 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 25 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 73 يوماً 725 مسجداً، فُتح 677 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم, أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة القصيم، رُصدت ست حالات بها, وخمسة مساجد بمنطقة مكة المكرمة رُصدت خمس حالات إصابة بها, وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض رصدت ثلاث حالات بها, وثلاثة مساجد بمنطقة تبوك رصدت ثلاث حالات بها, وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة رصدت بها ثلاث حالات, ومسجدان بمنطقة عسير رُصدت حالتان بها, ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية ت رُصدت حالتان بها, ومسجد بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 33 مسجداً, ثمانية منها بمنطقة الرياض, وسبعة بمنطقة القصيم, وستة بمنطقة مكة المكرمة, وأربعة بالمنطقة الشرقية, وثلاثة بمنطقة الحدود الشمالية, وثلاثة بمنطقة جازان, ومسجد بمنطقة الباحة, ومسجد بمنطقة المدينة المنورة, وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات أو عدم التقيد بالمواقيت المحددة للصلوات عامة والتراويح خاصة المعتمدة من الوزارة بالمبادرة بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين 1933، فالتعاون واجب شرعي وسلوك حضاري.