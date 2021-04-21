شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. قصة أطول رحلة استثنائية لإعادة المواطنين من " لوس أنجلوس " إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الكابتن طيار "عبدالمجيد الفرائضي" تفاصيل أطول رحلة استثنائية لإجلاء سعوديين من "لوس أنجلوس".

وذكر، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الرحلة انطلقت تنفيذًا لتوجيهات قادة المملكة بتسهيل عودة المواطنين إلى المملكة منذ بدء جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الرحلة ضمت 8 طياريين و35 مضيف ومضيفة، موضحاً أن هذه الرحلة كانت استثنائية من حيث ظروفها.

وأبان بأن الرحلة إلى لوس أنجلوس في الأيام العادية تستغرق 16 ساعة ولا ينطلق الطيارين فور وصولهم للمطار إلا بعد يومين من الراحة.

وأكد أن رحلتهم أيام كورونا استغرقت 36 ساعة "ذهاب وعودة" دون مبيت لذلك كانت رحلة استثنائية.