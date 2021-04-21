شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مندوب المملكة بمنظمة الأسلحة الكيمائية: دولتنا ضمن أوائل المؤسسين للمنظمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق مندوب المملكة في منظمة الأسلحة الكيمائية، زياد العطية، على انتخاب المملكة مجددًا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المملكة من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن المنظمة تستهدف خلق نظام دولي محكم مزود بآليات تحقق أهداف الاتفاقية المتمثلة في حظر الأسلحة الكيميائية.