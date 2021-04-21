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بالفيديو .. مندوب المملكة بمنظمة الأسلحة الكيمائية: دولتنا ضمن أوائل المؤسسين للمنظمة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق مندوب المملكة في منظمة الأسلحة الكيمائية، زياد العطية، على انتخاب المملكة مجددًا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن المملكة من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن المنظمة تستهدف خلق نظام دولي محكم مزود بآليات تحقق أهداف الاتفاقية المتمثلة في حظر الأسلحة الكيميائية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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