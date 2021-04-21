شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " توضح الأعراض الطبيعية للقاح كورونا والاخرى التي تستدعي مراجعة الطبيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عضو اللجنة العلمية للأمراض المعدية الدكتور عبدالله العسيري، بعض الأعراض المتوقعة بعد تلقي لقاح كورونا مؤكداً عدم الخوف منها.

وقال عسيري، إن هذه الأعراض الطبيعية التي لا يجب أن تقلق صاحبها هي، الحرارة و الخمول و الام العضلات و المفاصل والصداع الخفيف والمتوسط و ألم وتورم الابط.

وأضاف أن الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب اذا استمرت لأسبوعين من أخذ الجرعة الأولى، هي الصداع الشديد المستمر والتشنجات و الام البطن الشديدة و تورم الاطراف الحاد.