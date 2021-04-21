شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متعافي من كورونا يروي تجربته المؤلمة وكيف تلقى خبر وفاة والده بسبب الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روي أحد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، العم حسن، تجربته المؤلمة في غرفة العناية المركزة.

وذكر، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أنه عانى من حالات إغماء متكررة بسبب الإصابة بالفيروس، لذلك كانت فترة صعبة بالنسبة له.

وأضاف أنه في اليوم الذي تلقى فيه نبأ وفاة والده كان ينظر في الهاتف لصورته ويتعهد بملاقاته فور شفائه إلا أنه تفاجئ بموت والده الذي أصيب أيضا بالفيروس.