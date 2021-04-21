استشاري يحذر من تجمعات " النساء " في المساجد والأسواق " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر استشاري العناية المركزة في جامعة الملك سعود الدكتور ناصر توفيق، من تجمعات "النساء" في المساجد والأسواق.

وشدد ناصر توفيق خلال مداخلة هاتفية في قناة الإخبارية:"لابد من تطبيق التباعد الاجتماعي خارج المنزل وخاصة في الأسواق والمساجد"، مضيفا:" يجب عدم أخذ أي أحد من الأبناء في الأسواق".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.