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وكيل «الصحة» يحدد أعراضًا «غير متوقعة» للقاح كورونا تتطلب استشارة الطبيب

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الرياض - محمد عبدالله - الحرارة والخمول لا خوف منهما

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، الفوراق بين الأعراض العادية التالية لأخذ لقاحات ، وبين تلك التي تتطلب استشارة الطبيب.

وقال عسيري، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ الحرارة والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع الخفيف والمتوسط، وألم وتورم الإبط بعد لقاحات كوفيد أمر متوقع ولا خوف منه.

واستطرد وكيل وزارة الصحة، أن الصداع الشديد المستمر والتشنجات وآلام البطن الشديدة و تورم الأطراف الحاد خلال أسبوعين من أخذ الجرعة الأولى أمر غير متوقع ويجب عنده استشارة الطبيب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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