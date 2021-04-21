إمارة الرياض: ضبط 800 قطعة أنواط ورتب وشعارات عسكرية مخالفة في الدوادمي

أعلنت اللجنة الأمنية في إمارة الرياض، ضبط ومصادرة 800 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في الدوادمي.

وقالت إمارة الرياض، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللجنة الأمنية في إمارة المنطقة أجرت جولة تفتيشية على محال تفصيل الملابس العسكرية في الدوادمي وضبطت القطع المشار إليها وتضمنت رتبًا وأنواطًا وشعارات وأقمشة عسكرية مخالفة وأقمشة عهد بها إلى بعض القطاعات الأمنية، وتمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات حيالها.

جاء ذلك بناء على توجيهات أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما بضرورة ضبك مثل هذه الممارسات.

شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني ووزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض وشرطة وجوازات المنطقة ومكتب العمل في الرياض.