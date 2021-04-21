«الداخلية» تحث على المحافظة على البيئة: أحميها لتبقى

حثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين، بالحفاظ على البيئة، مشيدة بجمال الطبيعة في المملكة.

وقالت الوزارة، عبر مقطع فيديو توعوي بثته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «ما أجمل طبيعة بلادي هي الحسن والوسامة، أحميها لتبقى بيئة مستدامة».

وكان المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد «رائد المالكي»، أكد متابعة القوات نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا الشأن عبر المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار؛ لما يُشكِّله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة إلى الإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو يتاجر بالحطب المحلي.