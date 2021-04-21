«الأمن السیبراني» يحذر من ثغرات بـ«جوجل كروم».. معلوماتك في خطر

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السیبراني، الیوم الأربعاء، من عدة ثغرات في متصفح جوجل كروم لأنظمة Windows Mac, Linux.

وأوضح المركز أنه يمكن للمھاجم استغلال ھذه الثغرات في تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، والكشف والإفصاح غیر المصرح به للمعلومات.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 85.4430.0.90، لافتا إلى أن شركة جوجل أصدرت توضیحًا للتحديثات اللازمة عبر موقعھا الإلكتروني:

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