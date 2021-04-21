قصة مؤذن.. نجل أسعد النجدي يتحدث عن والده أحد مزامير داود

سلطت قناة «السعودية»، في تقرير لها، على أحد أعلام الحرمين وهو الشيخ أسعد النجدي، والذي يعد واحدًا من أقدم مؤذني المسجد النبوي الشريف، والذي طالما أبهر المصلين بصوته وإجادته الآذان.

ويقول هشام نجدي، نجل الشيخ الراحل، إن «آل نجدي» يعتبرون في تسلسلهم أول من بدأوا الآذان في الحرم النبوي الشريف، وسلالتهم هي الوحيدة التي توارثت ذلك عن 20 جدًا من أجدادها، وفق قناة السعودية.

واستكمل عبدالرزاق، ابن الشيخ النجدي، إن الشيخ كان أذانه كله داووديًّا، واقتبس كثيرًا من جده عقيل، الذي كان صوته جهورًا.

وأضاف، فوزي نجدي، أحد كبار العائلة، أن الشيخ كان من المؤذنين القدامى في المسجد النبوي الشريف، وكان يجيد المقامات بمختلف أنواعها وكان معروفًا بين المؤذنين في هذه الفترة جهور الصوت.

وحول الحياة العملية للشيخ الراحل قالت عائلته، إنه عمل سكرتيرًا للأمير سلطان بن عبدالعزيز بوزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة ثم انتقل للجيش، وعمل بعد ذلك مديرًا لمطار حائل ثم مطار جازان الإقليمي ثم عاد إلى جدة.

#أعلام_من_الحرمين اليوم حديثنا سيكون عن الشيخ أسعد النجدي "رحمه الله"

"مؤذن الحرم النبوي الشريف"#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/JorKDYfoEC — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 21, 2021

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