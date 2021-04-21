اخبار السعوديه

بالفيديو.. أسرة سعودية تروي تجربة العمرة عبر «اعتمرنا»: تنظيم راق وسهولة ملحوظة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أشادوا برقي الأداء

عدَّدت أسرة سعودية وصلت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة، مزايا الإجراءات الميسرة ومستوى الأداء «الراقي» في التعامل مع المعتمرين. 

وقال أعضاء الأسرة في تصريحات لقناة الإخبارية: أخذنا موعدًا عبر تطبيق «اعتمرنا» وحجزنا رحلة الطيران وقدمنا على الموعد المحدد، وشاهد المسؤولون تصاريحنا، ووصلنا الفندق ثم اعتمرنا بكل أريحية وبأرقى مستوى. 

وأضافوا: أدينا المناسك ولمسنا تنظيمًا راقيًّا، وسهولة ملحوظة وترتيبًا جيدًا، ولم نجد أي سلبيات وما تعرضنا لأي تعطل. 

اقرأ أيضًا: 

نائب وزير الحج والعمرة: نضع عمليات التحقق الصحي والتنظيمي ضمن أولوياتنا

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا