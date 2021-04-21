بالفيديو.. أسرة سعودية تروي تجربة العمرة عبر «اعتمرنا»: تنظيم راق وسهولة ملحوظة

الرياض - محمد عبدالله - أشادوا برقي الأداء
عدَّدت أسرة سعودية وصلت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة، مزايا الإجراءات الميسرة ومستوى الأداء «الراقي» في التعامل مع المعتمرين.
وقال أعضاء الأسرة في تصريحات لقناة الإخبارية: أخذنا موعدًا عبر تطبيق «اعتمرنا» وحجزنا رحلة الطيران وقدمنا على الموعد المحدد، وشاهد المسؤولون تصاريحنا، ووصلنا الفندق ثم اعتمرنا بكل أريحية وبأرقى مستوى.
وأضافوا: أدينا المناسك ولمسنا تنظيمًا راقيًّا، وسهولة ملحوظة وترتيبًا جيدًا، ولم نجد أي سلبيات وما تعرضنا لأي تعطل.
فيديو | #الإخبارية تلتقي أسرة قادمة من المنطقة الشرقية لأداء مناسك #العمرة#نشرة_النهار pic.twitter.com/4SW5FsN6zE— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 21, 2021
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