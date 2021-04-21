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كيف تتعامل مع حالات التسمم عند تسرّب الغاز في المنزل؟.. الهلال الأحمر يوضح

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الرياض - محمد عبدالله - نقل المصاب لمكان جيد التهوية

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن كيفية التعامل مع حالات التسمم الناجمة عن تسرّب الغاز في المنزل.

وقالت الهيئة، خلال إنفوجراف عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن التعامل مع حالات التسمم الناجمة عن تسرّب الغاز في المنزل تتطلب. التأكد من أن المكان آمن لتأمين سلامة الموجودين فيه.

كما نصحت الهيئة بغلق مفاتيح تسرب الغاز في حالة معرفة مصدره، وفتح النوافذ المغلقة للمساعدة على التهوية، ونقل المصاب إلى مكان جيد التهوية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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