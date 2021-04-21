كيف تتعامل مع حالات التسمم عند تسرّب الغاز في المنزل؟.. الهلال الأحمر يوضح

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عن كيفية التعامل مع حالات التسمم الناجمة عن تسرّب الغاز في المنزل.

وقالت الهيئة، خلال إنفوجراف عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن التعامل مع حالات التسمم الناجمة عن تسرّب الغاز في المنزل تتطلب. التأكد من أن المكان آمن لتأمين سلامة الموجودين فيه.

كما نصحت الهيئة بغلق مفاتيح تسرب الغاز في حالة معرفة مصدره، وفتح النوافذ المغلقة للمساعدة على التهوية، ونقل المصاب إلى مكان جيد التهوية.

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