من هم مستحقو المعاش بعد وفاة المشترك؟ «التأمينات» توضح

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفراد عائلة المتوفي المستحقين للمعاش منهم أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًّا متى حدثت الوفاة، وهي في عدة الطلاق.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أن من ضمن مستحقي المعاش هو أرمل المشتركة (من توفيت زوجته المشتركة في النظام) إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره ولا يعمل وقت وفاة زوجته.

وأشارت إلى أن من بين المستحقين، كذلك، أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، ولا يشترط حد لسن العاجزين منهم.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن بنات المشترك المتوفى أيًّا كانت أعمارهن حتى زواجهن، وأبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته من بين المستحقين بذات شروط الأبناء والبنات، فيما جاء والد ووالدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ضمن المستحقين بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

كما أدرجت التأمينات إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته من بين المستحقين بذات شروط الأبناء والبنات، وكذا جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.

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