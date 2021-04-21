ضبط 4 أشخاص بالمدينة لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمدينة المنورة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة؛ لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا, وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.