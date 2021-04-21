تركي الفيصل: العلاقات السعودية-الأمريكية استراتيجية.. واشنطن المستثمر الأول بالرياض

قال رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؛ هي علاقات استراتيجية وهي المستثمر الأول لدينا.

وأضاف الأمير تركي الفيصل، في تصريحات إلى قناة «العربية»، لقد مرَّت بنا أمور مهمة جدًا، واستمرت تلك العلاقات رغم خلافات كانت تبرز بين حين وآخر مثل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو أمور أخرى.

وحول الزعم بوجود أزمة في العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، قال «الفيصل»، إنَّ ما سمعناه من الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس جو بايدن والمسؤولين يؤكد أهمية استقرار المملكة والدفاع عن حدودها، وأنها شريك مهم لمصالح البلدين المشتركة سواء بمجال الإرهاب أو الاقتصاد العالمي والمجالات كافة.

وتابع: أن وجود تطور وتحول في العلاقات بين البلدين هو تحصيل حاصل؛ فقد كان بيننا خلافات في الماضي، لكن العلاقات استمرت ونمت بالتعاون المشترك ليس فقط على المستوى الحكومي، بل على المستوى الإنساني بين البلدين؛ فلدينا جالية أمريكية عددها 80 ألف شخص يبحثون عن مصدر رزق لهم في المملكة.

واستكمل، أن الولايات المتحدة لا تزال هي المستثمر الأول في اقتصاد المملكة، كما أن الطلبة السعوديين في الولايات المتحدة يفوق عددهم عشرات الآلاف، لافتًا إلى الاستثمارات الخاصة السعودية في الولايات المتحدة التي وصفها بـ«العالية جدًا»، لذلك فما يربط البلدين أكثر بكثير من مجرد العلاقات الرسمية بين حكومتيهما.

وبشأن بعض التصريحات الصادرة من الإدارة الأمريكي بشأن «حاجة العلاقات بين البلدين إلى إعادة ضبط» قال «الفيصل»: كمراقب للأحدث أؤكد أن كل إدارة أمريكية تولت الولايات المتحدة أجرت مراجعة لعلاقاتها ليس فقط مع المملكة العربية السعودية لكن مع باقي دول العالم.