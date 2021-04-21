بالفيديو.. محامٍ يحذر من «الاحتيال المالي»: الضحايا يساعدون المتهمين

حذر المحامي مسفر العاطفي، من الاحتيال المالي والذي يقوم على الإغراء بالربح السريع، منوهًا بأن ضحايا تلك الجرائم يساعدون المتهمين بتقديم معلومات إليهم.

وأضاف «العاطفي»: سُجلت قضايا احتيال مالي وقع ضحاياها عدد كبير، مشيرًا إلى أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يتضمن عقوبات كبيرة بالحبس والغرامة؛ ما من شأنه الحد من تلك الجريمة، إلا أن المجني عليه يساعد المتهم ويقدم له المال «على طبق من ذهب»، عبر الاقناع، والإغراء واستغلال الرغبة في الربح السريع.

وتابع المحامي: أن المجني عليه يساهم في تسليم المال للمحتال بإعطائه أرقام بطاقة الصرف الآلي، أو معلومات عنه، منوها بأنَّ الإشكالية ليست في التقنية، فقد شهدنا قضايا سلم خلالها المجني عليهم معلومات خاصة جدًا وحسابات بنكية إلى المتهمين، مشددًا على عدم التعامل مع الرسائل الواردة للجوال من مجهولين.

ونصح «العاطفي» بعدم تمكين أي شخص من الحسابات الشخصية والوعي بعمليات التجارة، أو الوثوق في أي متصل مجهول حتى وإن زعم أنه تابع لجهة رسمية.

فيديو | محام وعضو النيابة سابقا "مسفر العاطفي": الاحتيال المالي يقوم على "الإغراء بالربح السريع" ونظام مكافحة الاحتيال سيحد من تفشي الفساد #الإخبارية pic.twitter.com/vDHhWpUFTQ — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 21, 2021

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