«الطيران المدني»: مخالفة غير الملتزمين ببروتوكولات كورونا

جدّدت هيئة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، التشديد على تطبيق البروتوكولات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا، وذلك في المباني والمنشآت التابعة للهيئة.

وفي بيان لها، قالت الهيئة: شدّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، على التقيد بتطبيق البروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها، ويؤكد التعاون وعدم التهاون في تطبيقها ومخالفة غير الملتزمين بها.

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