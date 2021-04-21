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«الموارد البشرية» توضح إجراءات تسجيل المطلقة في الضمان دون صك الإعالة

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على أحد المستفيدين..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البيانات المطلوبة لتقديم المطلقة إلى الضمان الاجتماعي مع إضافة ابنتها، في حالة عدم وجود «صك الإعالة» لديها. 

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إن المطلقة في هذه الحالة يمكنها التقديم إلى الضمان الاجتماعي، بإقرار ذوي العصبة عن طريق مكتب الضمان. 

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة من مستفيد عن مطلقة ولديها ابنة وتريد التسجل في الضمان الاجتماعي، لكن طلبوا منها صك إعالة أو حضانة، وصك الإعالة غير موجود حاليًّا في المحاكم ما الطريقة لنسجل البنت مع الوالدة؟

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محمد يوسف

محمد يوسف

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