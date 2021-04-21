ربط 100 مقر اختبارات محوسب بهيئة التقويم

وتستهدف هيئة تقويم التعليم والتدريب، من مشروع الاتصال الشبكي (IP-VPN (MPLS لربط دائرتين في المركز الرئيسي (Head Quarter) مع 100 دائرة موزعة على مقرات الإدارة العامة للاختبارات المحوسبة (Computerized Base Test) مع تقديم الدعم الفني خلال فترة المشروع.
نطاق المشروع
01 الجوف
02 الباحة
03 نجران
04 جازان
05 الحدود الشمالية
06 حائل
07 تبوك
08 عسير
09 الشرقية
10 القصيم
11 المدينة المنورة
12 مكة المكرمة
13 الرياض
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