ربط 100 مقر اختبارات محوسب بهيئة التقويم

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب، التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة والمرخصة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمتخصصة في تزويد خدمة البيانات (DSP)، لتنفيذ الاتصال الشبكي لمقرات الاختبارات المحوسبة بالمركز الرئيسي لتوفير الخدمات السمعية والمرئية، وربط 100 دائرة اختبارات محوسبة في 13 منطقة بالمملكة، مع دائرتين بالمقر الرئيسي للهيئة.

وتستهدف هيئة تقويم التعليم والتدريب، من مشروع الاتصال الشبكي (IP-VPN (MPLS لربط دائرتين في المركز الرئيسي (Head Quarter) مع 100 دائرة موزعة على مقرات الإدارة العامة للاختبارات المحوسبة (Computerized Base Test) مع تقديم الدعم الفني خلال فترة المشروع.

نطاق المشروع

01 الجوف

02 الباحة

03 نجران

04 جازان

05 الحدود الشمالية

06 حائل

07 تبوك

08 عسير

09 الشرقية

10 القصيم

11 المدينة المنورة

12 مكة المكرمة

13 الرياض