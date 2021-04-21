عسير تتزين بالأوراق البنفسجية

تشهد عسير حاليا احتفالا من نوع خاص نظمته أمانتها.. فهذا العام أول عام للاحتفال بشجرة الجاكرندا في مهرجان يحتضن 25 ألف شجرة في مدينة أبها، إذ أعلنت الأمانة وسط الأسبوع عن إغلاق شارع الفن تمهيدا لإقامة فعالية الجاكرندا، حيث تزهو حدائقها وشوارعها بالأشجار البنفسجية الزاهية بداية كل ربيع وتستمر أزهارها في التفتح لفترة 8 أسابيع لتبدو بكامل جمالها.. وتستمر في فصل الصيف وتتشكل مع بعضها نورات.

مناسبة للبيئة

ومن صفات شجرة الجاكرندا أنها سريعة النمو وذات قمة مفتوحة ويصل طولها حتى 20 مترا وموطنها الأصلي البرازيل والمكسيك وأمريكا الجنوبية وأوراقها مركبة ريشية متضاعفة الوريقات، وتكون بيضاوية الشكل صغيرة الحجم ذات قمة مذبذبة الأزهار بنفسجية .. والورقة مبططة الشكل تتفتح جانبيا عند النضج والبذور محاطة بغشاء أبيض.

والجاكرندا من أجمل الأشجار في العالم وشكل زهورها مثل حمائم متجمعة، وتتحمل درجات الحرارة ومناسبة لبيئتنا.

جو معتدل

وفي مدينة أبها بدأت حكاية زراعتها قبل حوالي 30 عاما تقريبا ليضيف جمالها جمالا آخر للمدينة، وفي عسير يتم الاحتفاء بها في هذا المهرجان الخاص، وتوافد الأهالي في مدينة أبها للتنزه والمشي على جنبات شارع الفن والاستمتاع بالأزهار البنفسجية وسط الهدوء والجو المعتدل واصطحبوا الأطفال للمتعة وحرصوا على التقاط الصور في طريق شارع الفن المغلق لحين الانتهاء من تجهيز «فعالية الجاكرندا».