صفر هدر بالشرقية

انطلقت في المنطقة الشرقية حملة مجتمعية لنشر ثقافة حفظ النعمة وترشيد الاستهلاك الغذائي، متضمنة العديد من البرامج التوعوية التي تهدف للمحافظة على فائض الطعام وإعادة تدويره لمنتجات غذائية مختلفة، سعيا للقضاء على ظاهرة الإسراف في الغذاء والحد من آثاره السلبية اقتصاديا وصحيا واجتماعيا.

وأكدت مؤسس ورئيس الأكاديمية السعودية لفن الطهي «زادك» رانية معلا أن الحملة تأتي بهدف الحد من الكميات الغذائية الكبيرة التي يتم هدرها في شهر رمضان خاصة وبمختلف الأشهر على مدار السنة بشكل عام، حيث تطلقها الأكاديمية تحت شعار «دورها لسه بتنوكل».