484 حالة إسعافية بالطائف

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، عن إحصائية البلاغات للخمسة أيام الماضية في شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها 484 حالة إسعافية، تنوعت ما بين حالات مرضية وحالات حوادث مرورية. وأوضحت الهيئة أنه تم التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير، والتي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث تم نقل 300 حالة إسعافية للمنشآت الطبية، لاستكمال العلاج اللازم، فيما اكتفت 176 حالة بالخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة.



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