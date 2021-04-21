ضبط 6 لصوص للرمال بجدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة من دون تصريح في محافظة جدة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 3 جرافات و3 شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الأفغانية والباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.
وحث المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
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