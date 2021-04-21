يرصد الزائرون للحرم المكي حمام رب البيت، يرفرف حوله آمنا مطمئنا، وللحمام ارتباط أزلي بالبيت العتيق ويطلق عليه حمام الحمى أو حمام الحرم، واستوطن الحمام مكة المكرمة منذ أزمنة لكونه لا يجوز صيده أو قتله (تصوير: أحمد الجويبري)



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