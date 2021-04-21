شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 800 قطعة من الرتب والأنواط العسكرية في الدوادمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض، جولة تفتيشية على محال تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الدوادمي،ضُبِطَ خلالها (800) قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة وأقمشة عهد لبعض القطاعات الأمنية، وجرت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شارك في الحملة عديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.