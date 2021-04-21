عصير البطيخ مسموح عند الإفطار ممنوع في السحور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأت استشارية التغذية الدكتورة زكية عبيدالرحمن، أن تناول عصير البطيخ مفيد على مائدة الإفطار، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يطهر الكلى، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من الشوارد الحرة، كما يقي من التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

عصير البطيخ يقاوم حدوث العطش

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن عصير البطيخ يحتوي على كميات كبيرة من الماء، ويعمل على ترطيب الجسم ومقاومة العطش، حيث يمد الكوب من عصير البطيخ جسم الإنسان بحوالي 24.3% من فيتامين C و11.1% من البيتاكاروتين، الذي يحتاجه الجسم، لذا يفيد تناوله في رمضان على الإفطار ولكن لا ينصح به في السحور لأنه مدر للبول، فيحتاج الفرد إلى التوجه لدورة المياه لعدة مرات، وخصوصًا إذا كان الشخص قد تناول كميات كبيرة من العصير.

الحد من الالتهابات

وبينت، أن البطيخ يتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة، وبالتالي يخلص الجسم من المواد السامة، خاصة تلك التي ترفع خطر الإصابة بمرض الربو أو حساسية الصدر، كما أن عصير البطيخ يحتوي على مركبات البيتاكاروتين وفيتامين C – كما أوضحت -، وهما يساهمان في الحد من الالتهابات التي تصيب مرضى المفاصل، كما أن لديه خصائص تطهير مجرى البول، لذلك فهو مفيد لمن يعاني من مشاكل في الكلى والمثانة البولية، ويساهم بشكل كبير في منع الكوليسترول من التراكم بالشرايين، كما يرفع مستويات الكوليسترول النافع HDL، لذا فهو يعمل على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساهم في علاج الإمساك والتخلص من الفضلات الزائدة بالجسم.



سعرات حرارية قليلة

واختتمت الدكتورة زكية بالقول: يعتبر البطيخ فاكهة قليلة السعرات الحرارية ولا تحتوي على أي دهون أو كوليسترول، وكوب من عصير البطيخ يحتوي على 40 سعرة حرارية فقط، وحوالي غرام واحد من الألياف، مما يعطي الإحساس بالشبع لفترة طويلة، كما يحتوي البطيخ أيضًا على مضادات الأكسدة مثل “ليكوبين” الذي يقلل من فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، كما أن تناول عصير البطيخ بعد ممارسة الرياضة يساعد في تخفيف آلام العضلات.

شارك الخبر