الطيران المدني تدعو للتقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المطارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت الهيئة العامة للطيران المدني تأكيدها على التقيد بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID 19 في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، على ضرورة التقيد بتطبيق البرتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها ومنها الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر ومنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق “توكلنا”.

التمسك بالإجراءات الصحية

ودعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة، مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة متابعات الخليج 365 وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

جولات تفتيشية وزيارات رقابية

وتقوم هيئة الطيران المدني وبالتعاون مع الجهات الأمنية بتكثيف جولات تفتيشية وزيارات رقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز (قياس درجة الحرارة أو تطبيق توكلنا)، وتعيين ضابط بروتوكول في كل منشأة وأكثر من 250 مراقبًا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى زيادة الرسائل التوعوية التثقيفية بجميع المباني والمطارات والمنشآت التابعة لها، والتأكيد على الشركات والمراكز التجارية بالمطارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية في مطارات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 19-(COVID) وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بغية اتخاذ كافة التدابير الصحية وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقًا لمعايير السلامة والصحة العالمية.



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