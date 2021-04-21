المجلس العسكري في تشاد يفتح الحدود ويقلص حظر التجول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الذي تم تشكيله في تشاد إثر وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، إعادة فتح الحدود الجوية والبرية التي تم إغلاقها عقب وفاة الرئيس السابق أمس الثلاثاء.

وأوضح بيان للمتحدث باسم المجلس الجنرال عازم برماندوا أغونا، أن المجلس قرر أيضًا تقليص فترة حظر التجول.

حظر التجول في تشاد:

وكان الجيش التشادي أعلن أمس فرض حظر التجول وإغلاق الحدود البرية للبلاد، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في اشتباكات مع متمردين في شمال البلاد، كما تم إعلان الحداد في البلاد لمدة 14 يومًا.

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن الجيش التشادي أعلن عن فرض حظر للتجول في العاصمة إنجامينا ومحيطها، اعتبارًا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحًا، فيما تم إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي حتى إشعار آخر.

وقال الجيش: إنه سيتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجل الرئيس الراحل، حيث سيعمل على إدارة شؤون البلاد، وكذلك أعلن الجيش إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وصفها بأنها ستكون شفافة.

مقتل إدريس ديبي:

وكان متحدث باسم الجيش في تشاد، أعلن اليوم الثلاثاء، أن رئيس البلاد إدريس ديبي لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وتوفي ديبي متأثرًا بجروح أصيب بها أثناء توليه قيادة قوات الجيش في معركة ضد المتمردين، وذلك بعد يوم من إعلان فوزه بفترة رئاسة سادسة.

شارك الخبر